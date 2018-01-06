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البزايعه يبحث سبل التعاون لإنشاء مراكز دفاع مدني في مواقع شركة الفوسفات
وطنا اليوم - عمان
بحث مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبد ربه البزايعه ورئيس مجلس إدارة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يحقق بيئة استثمارية آمنة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعملياتية الكفيلة بذلك لاسيما في مجال انشاء مركز دفاع مدني بالمنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة ومركز دفاع مدني داخل مصنع الشيدية التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية والشركات المساهمة الحليفة .
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