الرئيسية | محليات البزايعه يبحث سبل التعاون لإنشاء مراكز دفاع مدني في مواقع شركة الفوسفات

وطنا اليوم - عمان بحث مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبد ربه البزايعه ورئيس مجلس إدارة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يحقق بيئة استثمارية آمنة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعملياتية الكفيلة بذلك لاسيما في مجال انشاء مركز دفاع مدني بالمنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة ومركز دفاع مدني داخل مصنع الشيدية التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية والشركات المساهمة الحليفة .



حيث أكد اللواء البزايعه على ضرورة وأهمية إدامة التعاون والتواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وبما يحقق أعلى درجات السلامة للعاملين داخل المصانع والمنشآت الحيوية ، وبخاصة الحوادث الكيميائية التي تتعلق بإنبعاثات الغازات وحرائق النفط وتسربات حامض الكبريتيك والفوسفوريك .



من جهته ثمن الدكتور الذنيبات الجهود التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني في كافة مجالات العمل والاختصاص وبما يحقق أعلى درجات السلامة للمواطنين .



يشار إلى أن جهاز الدفاع المدني يعمل على استحداث مواقع جديدة في كافة انحاء المملكة لتقليل زمن الاستجابة في التعامل مع الحوادث على اختلاف أنواعها .



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