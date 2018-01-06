الرئيسية | محليات إطلاق المرحلة الأولى لكاميرات المراقبة المرورية قريبا

وطنا اليوم - عمان تطلق أمانة عمان الكبرى ووزارة البلديات ومديرية الأمن العام المرحلة الأولى للتشغيل الفعلي لكاميرات المراقبة التابعة لمشروع الرقابة الآلية الخاص بالأمانة ووزارة البلديات خلال الايام القليلة المقبلة .



وسيجري تفعيل (19) كاميرا في مدينة عمان مجهزة للتشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في كامل المواقع، بينما تفعل وزارة البلديات (41) كاميرا من أصل (81) في محافظات مأدبا والسلط والزرقاء وإربد وجرش والمفرق والرمثا.



وقال مدير الإدارة المشتركة في الأمانة المهندس محمد الفاعوري أن تفعيل عمل الكامرات يهدف للحفاظ على السلامة والحد من التجاوزات المرورية على الطرقات وحماية السائقين والمشاه . ولاتشكل جباية بأي شكل من الأشكال .



وأوضح أن الامانة قامت بشطب كافة الضبوطات التي سجلتها الكاميرات خلال الفترة التجريبية منذ شهر آب الماضي والتي بلغت حوالي 300 الف حالة .



ولفت الفاعوري الى أن الفترة السابقه كانت فترة توعية وإعلام بمكان هذه الكامرات لإجبار السائقين على الإلتزام بالسرعات المقررة ، حيث كانت الكامرات ماثلة للعيان وتم بث العديد من الاخبار عبر وسائل الاعلام المختلفة حول أماكنها .



وجاء تفعيل الكامرات بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتشغيلها بهدف ضبط السرعات ، والحفاظ على إنسيابية حركة المرور، والتخفيف من حوادث السير، وزيادة التزام السائق بقوانين السير، ورصد للمخالفات على الطرقات الداخلية والخارجية في حدود البلديات.



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