وطنا نيوز -"كتلة تنمية وتطوير محافظة جرش" وأعضاء من قصبة المدينة يلتقون رئيس بلدية جرش الكبرى

وطنا اليوم /جرش

أكرم الرواشده

في سعيهم لبناء وتفعيل التشاركية مع كافة الشركاء المؤثرين في المحافظة، فقد التقت يوم الخميس كتلة تنمية وتطوير محافظة جرش وأعضاء من قصبة جرش برئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة. وقد رحب الرئيس بالضيوف وافتتح الحديث بالتأكيد على أهمية الشراكة الفاعلة بين البلدية ومجلس المحافظة باعتبارهما منتج انتخابي شعبي يطمح كلاهما لتلبية احتياجات المحافظة ومواطنيها من خلال برامج ومشاريع تنموية تترك أثرا ايجابيا على أرض الواقع. وقدم الدكتور قوقزة شرحا مفصلا عن رؤيته المستقبلية الطموحة لانضمام جرش لمشروع (المدن الذكية) والتي تخطط على المدى الطويل البنية التحتية والتنظيم من خلال حزمة مشاريع تمول من البلدية والحكومة والجهات المانحة. وتهدف الخطة لاستيفاء مبالغ مالية مقدما ضمن اتفاقيات قانونية من شركات البنية التحتية كالكهرباء والمياه وشركات الاتصالات وغيرها لتأسيس نفق صندوقي مجهز في الشوارع المستحدثة بحيث يستوعب بنيتهم التحتية وعدم السماح لهم بحفر الشوارع وتخريبها.

بدورهم أكد اعضاء المجلس الحضور على ضرورة ترجمة الفكر التنموي لجلالة الملك والذي يجب تطبيقه في المحافظة وتمتين الشراكة والخروج بأفكار ومشاريع تنموية مستدامة الأثر والمنفعة . وقدمت الكتلة واعضاء من قصبة جرش ملخصا لخطة تطوير السياحة في محافظة جرش والتي تستهدف خلق محركات تنموية مستدامة وتطوير المنتج السياحي وبناء قدرات قدمي الخدمات السياحية والترويج والتسويق وايجاد علامة تجارية مميزة للمنتج الجرشي . وتهدف الخطة لنقل حصة كبيرة من التنمية الى الأطراف من خلال تخصيص تمويل لمشروع (مسار جرش السياحي الأخضر) والمؤلف من 7 مسارات سياحية ستغطي معظم أرجاء المحافظة. كما تقدم الحضور بمقترحات توقيع مذكرة تفاهم مع بلديات المحافظة الخمسة وأفكار مشروع جرش مدينة ميسرة الحركة ومتاحة ومشروع مؤتمر المغتربين الجرشيين واستقطاب الاستثمار ومركز دراسات البحوث العلمية والاستدامة وتجميل المدينة ونقل العوائق والبسطات من وسط المدينة وايجاد بدائل عادلة لأصحابها. اضافة الى دعم المواهب والمبادرات الريادية وفتح الطرق الزراعية ومتابعة قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والمجتمع المحلي مع التركيز على ما لم تقدمة الحكومة في موازنة 2018 كالمرأة والطفولة والاحتياجات الخاصة والبيئة وحماية الإرث الحضاري. وأكدوا انه سيتم التواصل مع المجتمع الجرشي والاستماع الى القضايا والاحتياجات والأفكار التنموية من خلال لقاءات مباشرة وذلك لصياغة الاحتياجات والأولويات التي ستبنى عليها تنفيذ موازنة عام 2018 وخطة عمل لصياغة موازنة عام 2019 والتي يجب ان تكون جاهزة في منتصف هذا العام. ويستشعر الأعضاء أهمية المحافظة ومكانتها لدى سيد البلاد الذي وصفها في لقاءه اعضاء المجلس في الديوان الملكي بتعبير (جرش المحافظة الأجمل)

بدوره قدم الدكتور قوقزة شرحا عن مقترح المنحة الفرنسية لتطوير وسط المدينة بقيمة 8 مليون دينار. واكد قوقزة على ان فرص البلدية في استقطاب المنح تتزايد وتصبح أكثر اقناعا وتطبيقا بوجود الشراكات مع المجتمع الجرشي ومجلس المحافظة والمؤسسات والهيئات المحلية والخبراء.

واتفق الحضور على بناء شراكة حقيقية مع البلدية من خلال لجنة تنسيقية تؤسس لعلاقات مستدامة واستعدت البلدية لتقديم الدعم اللوجستي من خلال قاعاتها وكوادرها لإنجاح اية مشاريع ولقاءات تقدم لها. كما اكد الأعضاء الحضور على توسيع اللقاءات لتشمل بقية المؤسسات والهيئات والبلديات .

وقد حضر القاء الذي وصفه الحضور بالمثمر كلا من العضو دلال قردن ومحمد عباس البرماوي والدكتور أحمد عياصرة والسادة أحمد عتوم ورائد عتوم ومحمود دراغمة وحمزة النواصرة والمهندس شبلي الحوامدة والدكتور يوسف زريقات واعتذر بعض اعضاء الكتلة بسبب ارتباطاتهم المسبقة.