الرئيسية | محليات الشواربة: التعاملات المالية بخدمات ‘‘الأمانة‘‘ الإلكترونية آمنة

وطنا اليوم ـ عمان أكد أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة أمس، ان "التعاملات المالية" المرتبطة، بتقديم خدمات الأمانة الإلكترونية "آمنة"، وتحظى برقابة البنك المركزي، مشيرا إلى أن "الأمانة" ستتحمل "العمولات" الناتجة عن هذه الخدمات.



وأشار الشواربة خلال جولة صحفية أول من أمس، إلى أن مشروع التحول الالكتروني في تقديم الامانة لخدماتها التي باشرتها مطلع العام الحالي، مشروع وطني برؤية ملكية، يتيح تفعيل العلاقة المؤسسية بين المواطن والامانة.



وأضاف ان خدمات الأمانة الالكترونية، تقدم على مدار الساعة وغير المحددة بأوقات الدوام الرسمي، مشيرا إلى أنها "قلصت" من الحلقات الوسيطة، وقضت على البيروقراطية وخففت على المواطنين.



وأشار إلى أنها عبارة عن علاقة "بين جهازين"، ولا مكان فيها للمواجهة المباشرة بين المواطن والمراجع، كاشفا عن تنفيذ 32 الف حركة إلكترونية حتى أول من أمس، منها 5500 تختص بتجديد رخص المهن.



وأتاحت الخدمات الالكترونية وفقا للشواربة، استخدام الهواتف الذكية، لافتا في الوقت ذاته، الى ان عدد المراجعين لمناطق ودوائر الامانة سيقل تدريجيا، بحيث ان الخدمات ستكون الزامية الكترونيا في الاستعلام والدفع، وصولا لتحويل مدينة عمان الى مدينة ذكية.



وأشار ان الامانة، تتجه الى تحول كبير في الاداء المؤسسي سينعكس إيجابا على معاملات المواطنين، عبر توحيد مراجع التفتيش اعتبارا من بدء تنفيذ برنامج التفتيش الالكتروني في السابع عشر من آذار (مارس) المقبل.



وشملت جولة الشواربة والصحفيين؛ منطقة طارق ومالية شمال عمان، للوقوف على الخدمات الالكترونية والنتائج الاولية في الايام الاولى من إلزامية تقديم بعض الخدمات الكترونيا، والاطلاع على مشروع التفتيش الإلكتروني.



ويأتي إطلاق خدمات الأمانة الالكترونية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء منتصف العام الماضي، والمتعلق بوقف تقديم عشر خدمات رئيسة بطرق ورقية، وحصر تقديمها الكترونيا فقط، اعتبارا من اليوم الأول للشهر الحالي.



وقد دشن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مطلع آب (أغسطس) الماضي، ثلاث محطات لتقديم الخدمات إلكترونية في الامانة.



وباشرت الأمانة بتقديم الخدمات- الالكترونية الإلزامية التالية: تجديد رخصة المهن ولوحة الاعلان، مخالفات السير ودفعها إلكترونيا، ضريبة الأبنية والمسقفات ودفعها الكترونيا، التحققات ودفعها الكترونيا.



كما تشمل الخدمات، طلب صيانه أو استبدال إنارة، طلب تقليم أشجار، طلب وضع حاوية، خدمة مكافحة ناقلات الامراض، تقديم طلب معلومات، طباعة الوصل المالي، تقديم شكوى، تقديم طلب استشارة أبنية عبر www.amman.jo وللاستفسار هاتف 065008080.



وبين الشواربة؛ أن استلام رخصة المهن يجري عبر شركة البريد او باليد عن طريق المنطقة الصادرة عنها، وهذه الخيارات اختيارية عند تقديم الطلب إلكترونيا.



كما تسمح الخدمة بالدفع الجزئي للمسقفات والمخالفات والتحققات، علما بأن رقم الدفع الالكتروني ثابت لا يتغير، مشيرا إلى أنه في مخالفات السير، فإن كل مخالفة لها رقم دفع الكتروني يختلف عن الآخر.



وأوضح أنه في حال جرى الدفع عن طريق حساب بنكي "اون لاين"، فلا يتحمل الدافع اي عمولة، بينما في حال جرى الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية عبر موقع "اي فواتيركم"، فتخصم نسبة تذهب للشركة الصادرة عنها البطاقة.



وفي حال كان الاشخاص لا يمتلكون رقما وطنيا (سياح، ضيوف، وافدون، غير أردنيين)، فبالاستطاعة اعداد ملف مستخدم جديد على الموقع الالكتروني، بينما العمل جار على تقديم خدمة السيارات غير الاردنية، من حيث الاستعلام عن المخالفات والدفع الإلكتروني.



وبخصوص الرخص الموقوفة، فإن كانت تجدد إلكترونيا، فلن يجري ايقاف قانوني على اي رخصة، باستثناء الرخص التي عليها بيان قانوني من الدائرة القانونية او المحكمة، والتي لن تجدد بسبب حركة الايقاف، وفق الشواربة.



وبين انه لا يجوز "الخصم" على معاملات الرسوم والضرائب الحكومية، الا بموجب قرار من مجلس الوزراء، وكذلك عن طريق الشقق باسم البنوك (تأجير تمويلي)، فإن الدفع الإلكتروني يتم عبر رقم العقار.



ووفرت الامانة محطات لتقديم الخدمات الإلكترونية في مناطق الامانة ومبناها الرئيس، وفي مالية مرج الحمام وشمال عمان في شارعي الوكالات والثقافة، وأقسام ترخيص ماركا وغرب عمان وشمال عمان والعمومي وسحاب والعقبة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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