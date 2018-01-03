الملك يستقبل الوفد الوزاري العربي المعني بمتابعة "قرار القدس"
التاريخ : 06-01-2018 02:11:24
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وطنا اليوم ـ عمان
استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت الوفد الوزاري العربي المعني بمتابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس.
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