الرئيسية | محليات الملك يستقبل الوفد الوزاري العربي المعني بمتابعة "قرار القدس"

وطنا اليوم ـ عمان استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت الوفد الوزاري العربي المعني بمتابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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