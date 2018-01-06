الرئيسية | محليات 200 ملاحظة تعاملت معها كوادر أمانة عمان

وطنا اليوم ـ عمان ـ حمزه المرعب الصقور استقبلت امانة عمان أمس ' الجمعة ' والذي شهد تساقطا كثيفا لأمطار الخير 200 ملاحظة في غرفة طوارئ تلاع العلي والغرف الفرعية الموزعة في مناطق الأمانة وعددها 22.



ووفقا لنائب مدير المدينة والمناطق المهندس باسم الطراونة فان 90% من الملاحظات تركزت على الصرف الصحي ، وارتفاع منسوب المياه في تساوي لا تتواجد بها مضخات غاطسة وفي حال تواجدها كانت لا تعمل، وأنهت كوادر الأمانة مساء امس العمل على معالجة ارتفاع منسوب المياه في عبارة كوزمو بالقرب من ميدان النهضة ، وعالجت الملاحظات المتعلقة بتجمعات وارتفاع منسوب المياه في عدد من الطرق وانسياب مياه الى عدد من المنازل.



وأشار الطراونة بأنه لم يتم تسجيل اي ارتفاع لمنسوب مياه الامطار داخل الانفاق المرورية ، وان كوادر الأمانة تواجدت بأعداد كبيرة في الميدان بما يتناسب مع الحالة الجوية السائدة ، وعملوا على متابعة مناهل تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة والإشارات الضوئية وتقليم وقص الأشجار حال الضرورة.



وتجدد دعوة المواطنين للاتصال في حال رصد أي ملاحظة على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان ال22 . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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