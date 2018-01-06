الرئيسية | محليات استمرار تأثير المنخفض الجوي البارد اليوم

وطنا اليوم ـ عمان بقى المملكة اليوم السبت تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة التي رافقت المنخفض الجوي الذي تحرك شرقاً وبدأ يتمركز فوق العراق.



وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الغربية، ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجياً، حيث تتناقص الغيوم وتضعف فرصة هطول الأمطار.



وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ويتوقع تشكل الضباب اثناء الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ما يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.



وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة غدا وتكون الأجواء باردة مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية العالية.



ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة يوم الاثنين وتكون الاجواء اثناء النهار باردة في المرتفعات الجبلية ومائلة للبرودة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية العالية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 الى 6 درجات مئوية والمناطق الشمالية 11 الى 5 والمناطق الجنوبية 8 الى درجة واحدة، وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 23 والصغرى 13 درجة مئوية. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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