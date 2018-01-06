الرئيسية | محليات بدء تطبيق خطة مرورية لمواجهة الظروف الجوية

وطنا اليوم ـ عمان بدأت إدارة السير المركزية ومنذ ساعات الصباح بتنفيذ خطتها المرورية التي أعدتها لمواجهة ظروف المنخفض الجوي المتوقع والمحافظة على حركة السير بشكل طبيعي.



وقالت الإدارة بانها وضعت الخطة المرورية الميدانية بهدف الحد من الحوادث واغلاقات الطرق.



وبينت الادارة بانها تعاملت مع الاعطال الحاصلة على الاشارات الضوئية والبالغ عددها 10 اشارات ونشرت مرتباتها لتنظيم حركة السير عليها، كما تم ازالة الاجسام المعيقة للحركة على الطرق نتيجة الرياح من اشجار والواح حديدية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتجنب حصول الحوادث، ونتيجة لارتفاع منسوب المياه في كل من منطقة وسط البلد/ مقابل مطعم هاشم وشارع المدينة المنورة وشارع عين غزال ومنطقة الدوار السابع مقابل كوزمو تم الاستعانة بصهاريج خاصة من قبل رقباء السير وذلك لتخفيف منسوب المياه على الطرق .



واهابت الادارة بالأخوة السائقين التعاون معها عند حدوث اغلاقات لبعض الطرق نتيجة الظروف الجوية الحالية، متمنين السلامة للجميع. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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