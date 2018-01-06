الرئيسية | محليات أطباء الاسنان تحتفل بتخريج المشاركين ببرنامج تدريبي لزراعة الاسنان

وطنا اليوم ـ عمان احتفلت نقابة اطباء الاسنان بتخريج اطباء الاسنان الذين انهوا البرنامج الشامل لزراعة الاسنان الذي عقدته الهيئة الاردنية لزراعة الاسنان في النقابة.



واثنى نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة على الجهود التي قامت بها الهيئة برئاسة الدكتور خلدون ابوعفيفة واعضاء الهيئة الادارية للهيئة لانجاح الدورة داعيا باقي الهيئات التخصصية في النقابة الى اقامة برامج مشابهة تترجم حرص النقابة على التعليم الطبي المستمر الحقيقي بعيدا عن الدورات التجارية التي تحاربها النقابة.



ودعا الدكتور الطراونة الى معاملة اطباء الاسنان الفلسطينين اسوة بزملائهم الاردنيين من حيث رسوم الاشتراك في البرامج التدريبية العلمية التي تعقدها النقابة.



واشار الدكتور ابوعفيفة الى المراحل التي مر بها اطباء الاسنان الذين شاركوا في البرنامج من محاضرات اكاديمة وتدريب عملي انتهاء بامتحان شامل اختتم الاطباء من خلاله البرنامج الذي استمر نحو عام.



وسلم الطراونة وابوعفيفة خلال الحفل الذي اداره عضو الهيئة الدكتور احمد صبحة الدروع التقديرية للاطباء الذين ساهموا بانجاح البرنامج والشهادات للاطباء الذين انهوا البرنامج التدريبي والعلمي الشامل. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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