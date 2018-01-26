امين عمان الكبرى : الوضع تحت السيطرة

وطنا اليوم-عمان:اكد امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ان الوضع في شوارع العاصمة تحت السيطرة في كافة المناطق في ظل تساقط امطار الخير موضحا في تصريح لوكالة الانباء الاردنية "بترا" ان مصارف المياه والعبارات تعمل بكفاءة عالية.

وقال الدكتور الشواربة ان اجهزة امانة عمان ومنذ اعلان حالة الطوارئ المتوسطة بحسب النشرات الجوية عملت على ابلاغ كوادرها ونشرهم في مختلف المواقع ومتابعتهم من خلال مراكز الطوارئ وتجهيزهم بما يلزم من ادوات ومعدات توافق مثل هذه الظروف وهو ما دأبت عليه امانة عمان دوما .

وحو ما اذا كان هناك حاجة لرفع للحالة الطارئة من المتوسطة الى القصوى بين الدكتور الشواربة انه لا يوجد حاجة او ضرورة لذلك.

ودعا المواطنين في حال رصد اي ملاحظة الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان ال22 .

وكانت أمانة عمان أعلنت حالة الطوارئ المتوسطة (قصوى مياه) منذ مساء أمس للتعامل مع المنخفض الجوي مؤكدة جاهزية الفرق للعمل داخل الانفاق المرورية التي يتواجد بها آبار لتجميع المياه وعددها 5 بماتورات شفط ضخمة ومولدات كهرباء .

وأهابت بالمقاولين والعاملين في قطاع الإنشاءات بعدم ترك الأتربة والاسمنت ومخلفات البناء وآليات العمل على الأرصفة والطرق كونها تلحق الضرر في قنوات تصريف مياه الامطار ، والى عدم ربط مزاريب الأبنية بطريقة غير قانونية على مناهل الصرف الصحي نظرا لعدم قدرتها على استيعاب مياه الامطار.

كما أهابت بالأخوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية التأكد من ثبات اللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة على أسطح المنازل لضمان عدم تأثرها بالرياح التي تهب بسرعات عالية .