ابو السكر يهيب بالمواطنين في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي ابو السكر ان مدينة الزرقاء لم تشهد اي اغلاقات بالطرق او اي مشاكل غرق جراء تساقط أمطار الخير الغزيرة منذ فجر الجمعة .

وأضاف ابو السكر ان بلدية الزرقاء اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة قبل دخول فصل الشتاء ومعالجة نقاط تجمع مياة الأمطار خصوصا في البؤر الساخنة امام غرفة تجارة الزرقاء في شارع الجيش ومقابل الدفاع المدني ونفق المركبات وجسر الزواهرة وغيرها.

واكد ابو السكر ان جميع الطرق في المدينة سالكة ولم تشهد اي اغلاقات بالطرق او غرق شوارع .

وبين ابو السكر بأنة قام بعدد من الجولات الميدانية برفقة مدراء المناطق والمشرفين اليوم تفقد خلالها جميع مناطق البلدية

ولفت ابو السكر ان كوادر بلدية الزرقاء الميدانية والياتها في حالة تأهب كامل وتعمل على مدار الساعة بالاضافة الى غرف العمليات الرئيسية في البلدية ومديرية المناطق .

واهاب ابو السكر بالمواطنين بالاتصال بهواتف البلدية في حال حدوث اي طارئ على الارقام التالية : 053901300 ، 053901111 ،053852112 ، 0777612411 ، 0775454777