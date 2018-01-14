الرئيسية | محليات اغلاق طريق الرصيفة الزرقاء بسبب ارتفاع منسوب المياه

وطنا اليوم-عمان:أدى ارتفاع منسوب المياه تحت جسر ال 100 الى اغلاق طريق الرصيفة الزرقاء بالاتجاهين مما تسبب بتحويل السير الى الطرق الفرعية. وتعمل الجهات المعنية في المنطقة على سحب المياه والعوائق من الشارع لإعادة فتحه كما كان . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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