الرئيسية | محليات بني هاني : صلاحياتنا سلبت ولا احد يستطيع مقابلة الملقي

وطنا اليوم-عمان: قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن رؤساء البلديات لا يستطيعون مقابلة رئيس الوزراء لنصف ساعة. واضاف بني هاني في كلمته اليوم خلال تكريمه من ابناء الصريح برعاية النائب حسني الشياب بان صلاحيات رؤساء البلديات مسلوبة ، ولا يستطيع رئيس البلدية تعيين عامل وطن ! التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر