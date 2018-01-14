 وطنا نيوز -إنقطاع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة في ذيبان
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إنقطاع التيار الكهربائي عن مساحات واسعة في ذيبان
التاريخ : 05-01-2018 05:48:08 المشاهدات: 133

وطنا اليوم-عمان:شكا سكان لواء ذيبان من إنقطاع التيار الكهربائي عن مساكن المواطنين لتستمر المعاناة من إنقطاع الكهرباء مع تساقط الأمطار منذ سنوات.

وقال رئيس بلدية ذيبان الجديدة عادل الجنادبة أن إنقطاع الكهرباء عن ذيبان مشكلة قديمة جديدة لم تتمكن شركة الكهرباء من حلها منذ سنوات.

وأضاف أنه كان خلال الأيام الماضية على تواصل مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة دون انقطاعها ولكن دون جدوى ، متسائلا إلى متى تبقى معاناة المواطنين مع الكهرباء خصوصا في مثل هذه الأجواء القارصة البرودة.

وبين عضو مجلس المحافظة عن قضاء لب ومليح حسن القبيلات ان مشكلة إنقطاع الكهرباء عن ذيبان ومليح أصبحت مؤرقة للسكان خصوصا أنها تصادف مع إمتحان الثانوية ولم تقدم شركة الكهرباء على حلها.

وأضاف أن أبناء المنطقة لم يعد بمقدورهم التحمل فالانقطاعات مستمرة ومتواصلة ومنوها أنهم سيتخذوا إجراءات تصعيدية إذا لم يوضع حلول جذرية للمشكلة في مقدمتها عدم دفع فواتير الكهرباء.
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