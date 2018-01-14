 وطنا نيوز -مياه الأمطار تداهم المنازل في شارع الملكة زين الشرف بعمان
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مياه الأمطار تداهم المنازل في شارع الملكة زين الشرف بعمان
التاريخ : 05-01-2018 05:37:45 المشاهدات: 308

وطنا اليوم-عمان:أدى هطول الأمطار بشكل غزير إلى ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها المنازل في شارع الملكة زين الشرف بالعاصمة عمان.

وأظهرت صورتجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة ومنسوبات عالية، غمرت المركبات المتوقفة في الطرق، فيما داهمت المياه الطوابق الأرضية عددا من المباني السكنية في المنطقة، حيث تواجدت كوادر الدفاع المدني في الموقع للتعامل مع الحالة.

وذكر مواطنون من أهالي الحي أن سكان الطوابق السفلية اضطروا إلى الانتقال إلى مساكن أخرى هرباً من مياه  الأمطار التي وصلت إلى داخل بيوتهم، مشيرين إلى أن هذه المشكلة أصبحت ظاهرة متكررة في المنطقة عند كل تساقط غزير للأمطار.

وتأثرت محافظات المملكة، منذ ساعات ليل الخميس ونهار الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبةً مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص وتنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة وغائمة.

وشهدت عموم المحافظات الأردنية، تساقط الأمطار، وكانت في بعض الأوقات غزيرة ومصحوبة بالبرق والرعد.
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