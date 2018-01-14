أردنيون ساخطون على أمانة عمّان لـ تقصيرها بحق عمال الوطن

وطنا اليوم-عمان:عبر أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، عن سخطهم، لما أسموه "تقصير" أمانة عمّان تجاه عمال الوطن، رغم ما يبذلونه من جهد كبير في الحفاظ على نظافة شوارع العاصمة، فيما برزت دعوات لكسوتهم كرد فعلي وتقديرًا لجهودهم.

وتناقل الأردنيون، صورًا لعمال وطن خلال عملهم صباح الجمعة، في ظل الأجواء الباردة والماطرة. وكان عمّال وطن شكو على الهواء مباشرة، ظروف عملهم، وطالبوا أمين العاصمة يوسف الشواربة، والقائمين على متابعة أعمالهم بتوفير ملابس خاصة تقيهم برد الشتاء والمطر خلال عملهم في الميدان.

ويبدو أن إعلان أمانة عمّان حالة الطوارئ المتوسطة (قصوى مياه) للتعامل مع المنخفض الجوي، لم يكن على أكمل وجه سيما من ناحية تجهيز طاقمها الميداني بالمعدات اللازمة والملابس الملائمة للعمل في ظل هكذا ظروف.

كما ولم تصدر أمانة عمّان تعقيبا على شكاوى موظفيها في الميدان.

وقال ناشط على فيسبوك إن الأصل في هكذا ظروف أن تكون البنية التحتية للمدينة جاهزة دون الحاجة لوضع عمال الوطن في مثل هذه الظروف.

ودعا ناشطون لحملة جمع الكسوة لعمال الوطن، وعدم انتظار الجهات الرسمية بفعل ذلك.