الرئيسية | محليات عشائر ريمون توقع وثيقه ترفض بها القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمه لاسرائيل

وطنا اليوم /جرش أكرم الرواشده وقعت عشائر ريمون اليوم على وثيقة تؤيد وتدعم بها مواقف الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية الرافضه للقرار الأمريكي تجاه القدس وتؤكد بها الوصاية الهاشميه على المقدسات الاسلاميه والمسيحية.

وأكد المتحدثون برفضهم القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمه لاسرائيل واصفين القرار بالباطل والجائر والقرار غير الشرعي.

وطالبو الشعب الأردني الالتفاف حول القياده الهاشميه ودعم مساعي الملك عبدالله الثاني والتي جاءت ضد القرار الأمريكي وتحمل الأعباء الاقتصاديه الصعبه وعدم جعلها طريق لإضعاف الاردن سياسيا والسماح للدول بالتدخل بالشؤون الداخليه للأردن.

موضحين بأن الامه التي أنجبت ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وصلاح الدين قادره على إنجاب رجال اشداء أقوياء قادرين على استعادة القدس الشريف واصفين الصراع العربي اليهودي هو صراع وجود.

وأشاروا إلى المواقف التاريخيه للهاشمين التي دافعوا بها عن القضايا العربيه والاسلاميه وان استشهاد الملك المؤسس على أبواب القدس يدل على العلاقه بين الهاشمين والقدس.











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