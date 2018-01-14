اغلاق طريق الموجب باتجاه الكرك بسبب الانهيارات جراء السيول
التاريخ : 05-01-2018 01:12:36
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وطنا اليوم-عمان: ادت انهيارات على طريق الموجب باتجاه الكرك الى اغلاق الطريق بشكل جزئي جراء السيول وفق ما نقل شهود عيان . وحضر الى مكان الانهيار محافظ الكرك سامي الهبارنه ومساعد مدير الشرطة العقيد سميح العجرمي ومدير اشغال الكرك المهندس حسام الكركي .
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