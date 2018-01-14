تحذير من زرعات أسنان اسرائيلية في السوق الأردنية

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة إن جميع زرعات الأسنان "الإسرائيلية" الموجودة في السوق مهربة، ودخلت إلى الأردن بطرق غير شرعية.

وأضاف خلال تخريجه أطباء الأسنان الذين انهوا البرنامج الشامل لزراعة الأسنان الذي عقدته الهيئة الأردنية لزراعة الأسنان في النقابة، انه خاطب وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لمنع إدخال تلك الزرعات، وان الرد كان بانها تدخل بطرق غير مشروعة.

وأشار الطراونة أن كل من تسول له نفسه استخدام تلك الزرعات هو كالذين يقتلون أطفالنا في فلسطين، ودعا أطباء الأسنان إلى محاربة تلك الزرعات ومقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية.

وأثنى على الجهود التي قامت بها الهيئة برئاسة الدكتور خلدون أبو عفيفة وأعضاء الهيئة الإدارية للهيئة، ودعا باقي الهيئات التخصصية في النقابة إلى إقامة برامج مشابهة تترجم حرص النقابة على التعليم الطبي المستمر الحقيقي بعيدا عن الدورات التجارية التي تحاربها النقابة.

ودعا الطراونة إلى معاملة أطباء الأسنان الفلسطينيين أسوة بزملائهم الأردنيين من حيث رسوم الاشتراك في البرامج التدريبية العلمية التي تعقدها النقابة.

ومن جانبه أشار أبو عفيفة إلى المراحل التي مر بها أطباء الأسنان الذين شاركوا في البرنامج من محاضرات أكاديمية وتدريب عملي انتهاء بامتحان شامل اختتم الأطباء من خلاله البرنامج الذي استمر نحو عام.

سلم الطراونة وأبو عفيفة خلال الحفل الذي أداره عضو الهيئة الدكتور احمد صبحة، الدروع التقديرية للأطباء الذين ساهموا بإنجاح البرنامج، والشهادات للأطباء الذين انهوا البرنامج التدريبي والعلمي الشامل.