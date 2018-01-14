الرئيسية | محليات مياه الأمطار تداهم منزلا في طبربور اثر انهيار جسر استنادي

وطنا اليوم-عمان:أدى انهيار جسر استنادي لأحد المباني السكانية في منطقة طبربور بالعاصمة عمان إلى مداهمة مياه الأمطار للمنازل الواقعة في الطابق الأرضي. ولم تسفر الواقعة عن أية إصابات بشرية، واقتصرت على تعرض بعض الممتلكات لتلف. وتتعرض المملكة لمنخفض الجوي عميق تشكل مع ساعات عصر الخميس يمتد حتى السبت. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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