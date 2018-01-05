الصناعة والتجارة تفرض رقابة مكثفة على المخابز

وطنا اليوم-عمان:قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان الوزارة ستفرض اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة رقابة مكثفة على كافة المخابز العاملة في المملكة للتاكد من التزامها بتوفير الخبر للمواطنين دون انقطاع.

وأضاف في تصريح صحفي ان الوزارة تلقت مساء الخميس شكاوى بإغلاق بعض المخابز مبكرا وعدم توفر مادة الخبز المنتج من الطحين الموحد .

وقال انه سيتم محاسبة أي مخبز لا يلتزم بتقديم الخبر العربي للمواطنين ضمت الاوقات التي تلزمها بتوفير الخبز بحيث لا تغلق ابوابها مبكرا مشيرا الى ان قانون الصناعة والتجارة تضمن عقوبات واضحة بحق المخالفين وتتراوح بين المخالفات المالية والحبس.

ودعا البرماوي المواطنين للابلاغ ان شكاوى تتعلق بالاسواق وبخاصة المخابز على هاتف الشكاوى رقم 5661176.

وفي سياق متصل اوضح البرماوي ان الوزارة تعمل ضمن خطة تضمن توفير الطحين للمخابز في ظل الظروف الجوية المحتمل ان تشهدها المملكة بحيث تستمر في عملها كالمعتاد .

وقال انه وفي فترة المنخفضات الجوية يتم تزويد المخابز بمخصصاتها من مادة الطحين المدعوم لعدة ايام حتى تستمر في عملها.