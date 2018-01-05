 وطنا نيوز -الصناعة والتجارة تفرض رقابة مكثفة على المخابز
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الصناعة والتجارة تفرض رقابة مكثفة على المخابز
التاريخ : 04-01-2018 10:08:38 المشاهدات: 990

وطنا اليوم-عمان:قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان الوزارة ستفرض اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة رقابة مكثفة على كافة المخابز العاملة في المملكة للتاكد من التزامها بتوفير الخبر للمواطنين دون انقطاع.

وأضاف في تصريح صحفي ان الوزارة تلقت مساء الخميس شكاوى بإغلاق  بعض المخابز مبكرا وعدم توفر مادة الخبز المنتج من الطحين الموحد .

وقال انه سيتم محاسبة أي مخبز لا يلتزم بتقديم الخبر العربي للمواطنين ضمت الاوقات التي تلزمها بتوفير الخبز بحيث لا تغلق ابوابها مبكرا مشيرا الى ان قانون الصناعة والتجارة تضمن عقوبات واضحة بحق المخالفين وتتراوح بين المخالفات المالية والحبس.

ودعا البرماوي المواطنين للابلاغ ان شكاوى تتعلق بالاسواق وبخاصة المخابز على هاتف الشكاوى رقم 5661176.

وفي سياق متصل اوضح البرماوي ان الوزارة تعمل ضمن خطة تضمن توفير الطحين للمخابز في ظل الظروف الجوية المحتمل ان تشهدها المملكة بحيث تستمر في عملها كالمعتاد .

وقال انه وفي فترة المنخفضات الجوية يتم تزويد المخابز بمخصصاتها من مادة الطحين المدعوم لعدة ايام حتى تستمر في عملها.
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق