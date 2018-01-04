 وطنا نيوز -ضبط 200 عامل وافد مخالف لقانون العمل
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ضبط 200 عامل وافد مخالف لقانون العمل
التاريخ : 04-01-2018 09:58:59 المشاهدات: 726

وطنا اليوم-عمان: استمرارا لحملات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها وزارة العمل نفذت لجان وفرق التفتيش في الوزارة يوم امس والليلة عددا من الحملات التفتيشية في مختلف محافظات المملكة نتج عنها ضبط 220 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل.

وأوضح مدير التفتيش في وزارة العمل عبدالله الجبور ان الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على مختلف المنشآت لضبط سوق العمل الأردني.

ولفت الجبور ان العمال الوافدين الذين تم ضبطهم يحملون تصاريح غير سارية المفعول او يعملون في مهن اخرى لا تتوافق مع طبيعة تصاريح العمل التي يحملونها، وناشد اصحاب العمل والعمال ضرورة الالتزام بقوانين العمل حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة في هذة القوانين.

واضاف الجبور  انة رغم رسائل التوعية الصادرة من الوزارة والزيارات المستمرة للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية الا انة وللاسف الشديد لا زال بعض اصحاب العمل والعمال الوافدين غير ملتزمين بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لسوق العمل مما يستوجب زيادة حملات التفتيش وتكثيفها على هذة القطاعات بمختلف الاوقات .

ودعا الجبور اصحاب العمل والعمال لمراجعة مديريات العمل في الميدان واصدار تصاريح العمل اللازمة لعمالهم والتزامهم باحكام القانون، مؤكدا انة سيتم تسفير العمالة الوافدة المخالفة حسب الأصول وجرى تحرير المخالفات والانذارات بحق اصحاب العمل.
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