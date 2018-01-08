فلكي يتحدث عن تفاصيل أقوى منخفض يعبر المملكة منذ بداية الشتاء

وطنا اليوم-عمان:تتأثر مختلف مناطق المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي عميق يقل الضغط الجوي فيه عن 995 مليبار ، يتخلله سقوط كثيف للأمطار والبرد، ورياح شديدة، لكن دون توقعات بسقوط الثلوج .

وقال فلكي أردني في تصريح : ان هذا المنخفض سيكون أقوى منخفض جوي يعبر المملكة منذ بداية موسم الشتاء .

وأوضح الفلكي -رفض الكشف عن اسمه-، ان ذروة المنخفض تمتد من ساعات منتصف ليلة الخميس ويوم الجمعة، وصولا الى ساعات الصباح من يوم السبت القادم .

وأشار الى انه يتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة جدا مع رياح شديدة تصل سرعتها إلى أكثر من 90 كيلومتر في الساعه فجر ونهار يوم الجمعة ان شاء الله.

وتشتد الأمطار غزارة مع رياح شديدة السرعة تستمر حتى ساعات منتصف الليل لذلك يحذر خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة وحتى ساعات المساء من تشكل السيول الجارفة خاصة في الأودية والمناطق المنخفضة والرياح الشديدة التي تؤدي إلى تطاير الاجسام المختلفة والتي يجب تثبيتها جيدا .

ولفت الفلكي الاردني، انه وفي ساعات الفجر الأولى من يوم السبت تقل نسبة غزارة الأمطار بشكل تدريجي مع تراجع شدة الرياح لتصل سرعتها يوم السبت الى حوالي ٢٥ كيلومتر في الساعة، وفي ساعات المساء والليل يحذر من تشكل الضباب المعيقة للرؤية الافقية.