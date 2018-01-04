إدارة المخدرات تضبط 25 متورطاً بقضايا ترويج للحشيش والحبوب المخدرة

وطنا اليوم-قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومنذ بداية هذا الاسبوع ومن خلال جهودهم اليومية والمستمرة لمتابعة مروجي وبيع المواد المخدرة بين افراد المجتمع فقد نفذوا عددا من التفتيشات والكمائن والمداهمات لاشخاص ثبت تورطهم بذلك النشاط الجرمي بعد ان تم جمع المعلومات حولهم ومراقبتهم ورصد تحركاتهم .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه من خلال تلك الجهود ومنذ بداية الاسبوع مع 24 قضية ضبط خلالها 25 شخصا تورطوا فيها متلبسين بقضايا ترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد .

وكان ابرز تلك القضايا التي تم التعامل معها مداهمة نفذت في احدى مناظق جنوب عمان لاحد الاشخاص المشبوهين بالاشتراك مع الفريق الخاص بعد التأكد من استخدام منزله لتخزين وترويج المواد المخدرة حيث القي القبض عليه وعثر داخل المنزل بعد تفتيشه على 10 كفوف من مادة الحشيش بالاضافة الى 3000 حبة مخدرة وكمية من بودرة الحيشش الصناعي , كما وتمكنت قوة امنية بعد مطاردة احدى المركبات في العاصمة من ايقاف المركبة وضبط المشتبه به بترويج المواد المخدرة داخلها وضبط داخل المركبة على 7 كفوف من مادرة الحشيش المخدر .

كما والقي القبض في منطقة ماركا على احد مروجي المواد المخدرة بعد تفتيش منزله والذي عثر داخله بعد تفتيشه على 5 كفوف من مادة الحشيش الصناعي وكمية من الحبوب المخدرة المختلفة ، وفي محافظة البلقاء تم القاء القبض في الشارع العام على احد المطلوبين الخطرين والمسلحين والذي ابدى مقاومة عند القاء القبض عليه وحاول اطلاق النار باتجاه القوة الامنية الا انهم تمكنوا من السيطرة عليه وصبط السلاح الناري الذي كان بحوزته وعثر بحوزته بعد تفتيشه على كفين من مادة الحشيش المخدر وكمية من الحبوب المخدرة اضافة الى بندقية صيد .

وفي منطقة جبل التاج وسط العاصمة القي القبض من خلال كمين خاص وضع على احد المطوبين بقضايا الشروع بالقتل وترويج المواد المخدرة ملتبسا اثناء ترويجه لتلك المواد وعثر بحوزته بعد تفتيشه على اربعة اكياس معباة بمادة الحشيش الصناعي / الجوكر , كما وجرى في ذات المنطقة في وقت لاحق ايقاف احدى المركبات التي يقودها احد مروجي المواد المخدرة وضبطه وبحوزته 1890 حبة مخدرة اضافة الى قطع صغيرة مجهزة للبيع من مادة الحشيش المخدر .

وداهمت قوة امنية من مرتبات ادارة مكافحة المخدرات لاحدى الشقق في وسط العاصمة بعد انهاء عمليات مراقبتها وتاكيد استخدامها لترويج المواد المخدرة وتمكنت القوة من ضبط ثلاثة اشخاص وضبط داخل الشقة سلاحين ناريين اضافة الى نصف كف من مادة الحشيش المخدر وكمية من الحبوب المخدرة ، والقي كذلك القبض في احدى مناطق جنوب عمان على شخصين بمداهمة لمنزلهما بالاشتراك مع الفريق الخاص التابع للادارة احدهما بحقه طلب قضائي بالشروع بالقتل وعثر بعد تفتيش المنزل على كميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة .

وفي محافظة اربد القي القبض على شخصين من المشتبه بهما في قضايا الترويج داخل احد المنازل بعد مداهمته وضبط بحوزتهما كمية من مادة الحشيش الصناعي وبودرة تلك المادة ، وبعد متابعة معلومات في محافظة عجلون حول استخدام احد الاشخاص لمنزله لخلط المواد الكيمائية الخطرة لانتاج مادة الحشيش الصناعي تم مداهمة والقاء القبض عليه وما بحوزته من مواد كيمائية اضافة الى ضبط كمية من مادة الحشيش الصناعي .

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه جرى تحويل كافة القضايا بعد انهاء التحقيقات فيها لمدعي عام محكمة امن الدولة لينالوا عقابهم الرادع على ما اقرفوه من جرائم تاثر على المجتمع وافراد .