المصفاة تعلن جاهزيتها القصوى للمنخفض الجوي

وطنا اليوم-أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، عن رفع جاهزيتها الى الدرجة القصوى خلال المنخفض الجوي الذي من المتوقع ان تتأثر فيه المملكة خلال ليلة الجمعة.

وأكدت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، على توفر كافة المشتقات النفطية من نواتج التكرير في المصفاة ومن مخزوناتها بكميات كبيرة خصوصا مواد الكاز والديزل والغاز المسال ، بالإضافة الى مادة البنزين.

وأشارت الى ان محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة، في عمان والزرقاء واربد، تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع احتياجات المملكة.

ويذكر ان العمل في تحميل المحروقات في فصل الشتاء وخلال المنخفضات الجوية يمتد على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل الرسمية اذا استدعت الحاجة لذلك.