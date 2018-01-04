الرئيسية | محليات الملكة لطلاب التوجيهي :الله لا يضيع لكم تعب

وطنا اليوم-عمان: تمنت الملكة رانيا العبدالله لطلاب الثانوية العامة التوفيق في امتحاناتهم.

وكتبت الملكة في تغريده عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ' اتمنى لطلاب وطالبات التوجيهي في الاردن كل التوفيق بامتحاناتهم، الله لا يضيع لكم تعب وان شاء الله اهاليكم بفرحوا بنجاحكم'. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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