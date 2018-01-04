الرئيسية | محليات وزارة المياه تستنفر طواقمها للتعامل مع المنخفض الجوي

وطنا اليوم-عمان: قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انها انهت كافة الاستعدادات للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي الذي ستتأثر به المملكة خلال الساعات القادمة وما يتوقع من هطول أمطار غزيرة وانخفاض على درجات الحرارة .



وبين الناطق الاعلامي مدير الاعلام والاتصال عمر سلامة ان وزير المياه والري د. حازم الناصر قد اوعز لجميع الكوادر المعنية والفنية لأخذ كافة الاجراءات المتبعة في مثل هذه الاحوال حيث وضعت كافة الطواقم والفرق في حالة تأهب قصوى لمواجهة كافة الظروف داعيا الاخوة المواطنين الى ضرورة اتباع تعليمات سلطة المياه في عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي وضرورة حصاد مياه الامطار للاستفادة منها في الاستخدامات المنزلية المختلفة وكذلك ضرورة التحوط في حماية عدادات المياه في العقارات والمنازل من الصقيع والانجماد في مبينا ان اي عطل لعداد المياه اثناء هذه الاحوال الجوية سيكون من مسؤولية المواطن وبالتالي تحمل كلفة اعادة صيانته .



وشدد على جميع المواطنين والمزارعين خاصة في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة بالابتعاد عن مجاري السيول والاودية وكذلك عدم الرعي بالقرب من المنشأت المائية والاودية حفاظا على سلامتهم .



وأهاب الناطق الاعلامي بالأخوة المواطنين ضرورة التعاون مع أجهزة سلطة المياه والالتفات الى المصلحة العامة وعدم القاء المخلفات والإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على هواتف التحكم والشكاوى المنتشرة في المملكة وخاصة من خلال الرقم الموحد لطوارىء وشكاوي المياه 117116 . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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