شركات الكهرباء الثلاث تعلن الطوارئ استعدادا للمنخفض

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركات الكهرباء الثلاث، حالة الطوارئ المعززة، للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة الجمعة.

ودعا متحدثون باسم الشركات الثلاث إلى التواصل مع مراكز الاتصال فيها للتبليغ عن أي عطل يتعرض له التيار خلال الأحوال الجوية المتوقعة.

وقال المهندس، محمد سعيفان المتحدث باسم شركة الكهرباء الوطنية إن الشركة بناء على النشرات الجوية ستعزز فرقها المتواجدة في الميدان للتعامل مع أي أعطال للتيار وشكاوى المواطنين على مدار الساعة.

وأشار سعيفان إلى أن سرعة الرياح المتوقعة قد تؤثر على الشبكات وتؤدي إلى تطاير بعض الأجسام، على الأسلاك ما يؤدي إلى انقطاع التيار.

وأشار إلى أن الشركة أضافت غرف عمليات وتحكم بتجهيزات كاملة استعداد للشتاء كما أجرت صيانة لبعض الشبكات في مختلف المناطق التي تخدمها في عمان والزرقاء ومادبا وأجزاء من محافظة البلقاء، أهمها منطقة السلطة الكبرى.

في شمال الأردن، ذكر المهندس بشار التميمي، نائب مدير عام شركة كهرباء اربد، أن الشركة عممت على كافة الفرق الميدانية بحالة الطوارئ للتعامل مع أي أعطال تصيب الشبكات.

ولفت إلى أن الشركة ستخصص الفرق المناسبة للتعامل مع الحالة غير الاعتيادي بأعداد قد تصل إلى 300 فني حال الحاجة.

وأوضح ان الشركة استبدلت مجموعة من الشبكات في عجلون وجرش وإربد بأخرى مجدولة لتفادي أي أعطال.

الناطق الإعلامي في شركة توزيع الكهرباء، سامي الزواتين أكد أن الشركة أنهت الاستعدادات للشتاء بشكل عام ووضعت خطة طوارئ للتعامل مع أي أحوال غير اعتيادية.

وأشار إلى وجود اكثر من 700 فني وورشة جاهزة في الميدان حال الحاجة إليها، بمتابعة من المدير العام والمهندسين المتواجدين على مدار اليوم.