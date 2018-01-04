الدفاع المدني يهيب بالمواطنين توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض

وطنا اليوم-عمان: نظراً للظروف الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع أكدت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية المناسبة في مثل هذه الظروف الجوية وذلك من خلال :.



- الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول.

- الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً ، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام و بيوت الشعر وغيرها .

- الابتعاد عن الحفر الإنشائية نظراً لتحولها إلى مصائد للأشخاص في حال تجمع مياه الأمطار في داخلها ،مع ضرورة قيام المشرفين على الأعمال الإنشائية بوضع الإرشادات التحذيرية والحواجز المرئية على جوانب هذه الحفر تجنباً لتعريض حياة الأشخاص لخطر السقوط فيها .



- ضرورة تفقد قنوات ووسائل تصريف مياه الأمطار من حول المنازل أو المحال التجارية ، لتكون جاهزة لتصريف المياه ، والحيلولة دون تجمعها أو مداهمتها لهذه الأماكن .

- توفير التهوية المناسبة ما بين الفترة والأخرى للمنزل أثناء استخدام المدافئ وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم تجنباً لوقوع حوادث الحريق والاختناقات .

- عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المنزل وبخاصة أثناء استخدام المدافئ .

- تثبيت الأجسام القابلة للتطاير عن أسطح المنازل بفعل الرياح الشديدة تجنباً للتسبب بإيذاء الأشخاص .