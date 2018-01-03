أردنيون لجماعة الاخوان : الرقعة الكبيرة لا يمكن إصلاحها

وطنا اليوم-عمان:اعتبر أردنيون دفاعات نواب الاخوان أو جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي عن موقفها من تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة،بالباهت وغير الجدي مؤكدين انه "ترقيع غير مجد" .

وتساءل أردنيون عن مدى تمادي جماعة الاخوان ممثلة بـ " كتلة الاصلاح" في التشبث بموقف شعبي امام الناس بالوقت الذي تخلت عنه تحت القبة، وانسل نوابها من المجلس متخلين عن دورهم التشريعي في المشاركة في اهم مشروع قانون يمس حياة الاردنيين، بقصد تمرير مشروع الموازنة بغيابهم لان حضورهم، سيفشل التصويت على المشروع على الارجح !!.

ولم يستبعد أردنيون في تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ان تكون "الجماعة" قد عقدت صفقة مع الحكومة ستظهر نتائجها خلال الاشهر المقبلة، لتحقيق مآرب وأهداف سياسية .

وصوت 58 نائبا لصالح مشروع قانون الموازنة من أصل 99 حضروا الجلسة، بينما لو حضر نواب الجماعة إضافة لنواب آخرين امتنعوا عن حضور الجلسة الختامية، كانت الحكومة ستفشل بتمرير الموازنة.

يشار الى ان عدد النواب الإسلاميين 15 نائبا، ولو حضر معهم 2 من الممتنعين عن الحضور، لأصبح التصويت 58 نائبا من أصل 116، حيث يحتاج مشروع القانون لاقراره الاغلبية المطلقة (النصف + 1).

وقال أردنيون انهم لم ينسوا ما فعله نواب الاخوان في التصويت التاريخي على معاهدة السلام مع "اسرائيل" حيث انسلوا من تحت القبة وتخلوا عن دورهم التشريعي في التصويت، وهو موافقة بطريقة الغياب، فتهربهم من المسؤولية الاخلاقية امام المواطنين بمشروع الموازنة لم يكن الأول .

واعتبر أردنيون أن ما يفعله الاخوان من مؤتمرات صحفية وتصدير لبيانات الاستنكار للموازنة ووصف التصويت عليها بـ " مسرحية" هم جزء من هذه المسرحية بل أبطال فيها .

وقال حزب جبهة العمل الاسلامي في بيان له اصدره الاربعاء عقب جلسة لمكتبه التنفيذي "إن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ الأردن، حيث إنها ستمس قوت المواطن وأساسيات حياته كالخبز، وعشرات الأصناف من المواد الغذائية الأخرى، والكهرباء والمحروقات". وحمل الحزب الحكومة المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية جراء هذه الإجراءات، والتي تترك آثاراً سلبية عميقة على حياة المجتمع الأردني وفئاته !! .

وتابع مراقبون للشأن المحلي الأردني ان تلك المؤتمرات الصحفية والبيانات لن تغطي "الرقعة" التي احدثها تخاذل كتلة الاصلاح امام ناخبيهم، فالرقعة اكبر من ترقيعاتهم ، مؤكدين ان الاخوان خسروا الكثير امام قواعدهم الشعبية ، ودعوهم الى الكف عن تزييف الحقيقة التي باتت واضحة وضوح الشمس .