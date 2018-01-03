مركز لدفاع المدني للمتطوعين ببلدة ساكب

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وطنا اليوم /جرش أكرم الرواشده زار المجلس المحلي لمركز سوف الأمني مديرية الدفاع المدني لمحافظة جرش اليوم واطلع المجلس على واقع الخدمات التي تقدمها المديريه ومد سبل التعاون بين المجلس ومديرية الدفاع المدني

وتحدث مدير دفاع مدني جرش المقدم أحمد العنانزه بأن الدفاع المدني يعنى باهتمام ورعاية ملكيه حتى أصبح من أحدث الاجهزه عالميا كونه يمتلك أحدث المعدات والآليات والكفاءة البشريه والقدرة على سرعة الاستجابه للحوادث المختلفه.

وأوضح بأن الدفاع المدني لم يعد محصور دوره بالانقاذ والإسعاف والإطفاء بل أصبح أيضا له درو توعوي من خلال عقد الورشات والمحاضرات للمجتمع المدني وطلاب المدارس والجامعات وتدريبهم وتوعيتهم للتعامل مع الحوادث والحد منها والقيام أيضا بتجارب الإخلاء في حال حدوث أي مكروه لا سمح الله.

وبين بان المديريه تقوم حاليا بدراسة انشاء مركز للمتطوعين ببلدة ساكب مزود بالأجهزة والمعدات خاصه بأن ساكب غنيه بالاشجار الحرجيه وشهدت بالاونه الاخيره عدد من الحرائق والتي أتت على مساحه كبيره من الأشجار الحرجيه.

وقدم الملازم أول محمد قوقزه إيجاز للمجلس عن دور الدفاع المدني وجاهزية المديريه للتعامل مع الظروف الطارئة.

وكشف الملازم محمود الرواشده بأن أهم المعيقات التي تواجه الدفاع المدني هي أزمة السير التي تشهدها شوارع المحافظه والتي تعيق آليات الدفاع المدني عند التوجه للتعامل مع الحدث.

وتقدم المجلس بالشكر لمديرية الدفاع المدني على حسن الاستقبال وأطلاعهم عن سير آلية عمل الدفاع المدني.















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