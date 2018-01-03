نقيب الصيادلة يصف قرارات الحكومة بالـ تخبط

وطنا اليوم-عمان:تتجه الحكومة، إلى زيادة نسبة ضريبة المبيعات، على الأدوية، فيما تدرس استثناء أدوية الأطفل، الأمر الذي وصفه نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، بـ "التخبط".

وقال الكيلاني، إن فصل أدوية البالغين عن الأطفال، ليس موجودا ضمن أي تصنيف أو سند في الأردن، لا سيما وأن جميع الأدوية تندرج تحت بند واحد.

وأوضح أن أدوية البالغين، لا تقل أهمية عن أدوية الأطفال، خصوصا المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة.

وتعتبر علاجات البالغين، الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، الأدوية الأعلى سعرا، وفقا للكيلاني.

وتخضع الأدوية حاليا، لضريبة المبيعات بنسبة 4%، بالتزامن مع سوء الوضع الاقتصادي، الذي لا يحتمل أي ارتفاع في الأسعار.

وتابع الكيلاني، أن إعفاء أدوية دون غيرها "قرار لا يصلح، ويُعتبر مأخذا على الحكومة"، عدا عن أن فرض ضرائب على العلاجات لن يحقق للحكومة إيرادات "جيدة".

ولفت إلى المطالبات الكثيرة، التي أرسلتها نقابة الصيادلة، إلى رئيس الحكومة، هاني الملقي، دون استجابة.

وفي حال تعديل الحكومة، للنسبة الضريبية، الخاصة بالأدوية، من المرجح أن تتراوح الزيادة على الضريبة الحالية بين 4-6%.