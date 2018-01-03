الرئيسية | محليات اغلاق 7 جمعيات خيرية وضبط 123 متسولا في المفرق

وطنا اليوم-عمان:اغلقت مديرية تنمية المفرق العام الماضي 7 جمعيات خيرية في لواء قصبة المفرق لمخالفتها قانون الجمعيات الخيرية وعدم الالتزام بالتعليمات. وقال مدير تنمية المفرق بكر الخوالدة ان المديرية كذلك منحت تراخيص لــ 20 جمعية خيرية جديدة، وبذلك يصبح عدد الجمعيات الخيرية العاملة في قصبة المفرق 160 جمعية خيرية. وأضاف ان المديرية نفذت 185 حملة لمكافحة التسول في مختلف مناطق المفرق العام الماضي ضبطت خلالها 123، منهم 45 متسولا غير اردني، وتأهيل 15 اسرة فقيرة من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية بكلفة وصلت إلى 20 الف دينار، وتقديم مساعدات مادية لحوالي 3120 اسرة في مختلف مناطق قصبة المفرق، وإجراء 520 دراسة للتأمين الصحي للأسر التي يقل دخلها عن 300 دينار شهريا.

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