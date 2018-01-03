 وطنا نيوز -وزارة الداخلية والاجهزة الامنية تتابعان قضية العمرة الوهمية
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وزارة الداخلية والاجهزة الامنية تتابعان قضية العمرة الوهمية
التاريخ : 03-01-2018 06:00:23 المشاهدات: 79

وطنا اليوم-عمان: باشر مركز امن المشارع تحقيقاته بخصوص الشكوى المقدمة بحق احد الاشخاص المعنيين بقضية رحلة العمرة الوهمية لارامل ومطلقات وايتام من لوائي الكورة الاغوار الشمالية ، وفق مدير شرطة غرب اربد العقيد فيصل البري . 
واكد متصرف لواء الكورة فيصل السميران انه تم التحفظ على جوازات السفر في مركز امن المشارع بعد احضارها من قبل الشخص المعني بالشكوى ، وان اجراءات المتابعة تتم وفق القانون . 

وتبخرت أحلام نحو 500 شخص من لواء الكورة في محافظة إربد، غالبيتهم فقراء، بأداء مناسك العمرة؛ حيث قام كل منهم بدفع مبلغ مالي لأحد الأشخاص، ليتبين لهم أن الرحلة إلى الديار المقدسة التي كانت مقررة ظهر اليوم "وهمية"، وأن الشخص، وفق ما ذكر عدد منهم، مارس النصب والاحتيال بحقهم.

وقالوا إن الشخص استهدف بشكل أكبر النساء المطلقات والأرامل وكبار السن، وقام بأخذ مبلغ 50 دينارا من الجميع بهدف ترتيب رحلة عمرة مدعومة من جمعيات خيرية، قبل أن تبين لهم اليوم أن الشخص احتال عليهم ولم يستطع أي منهم التواصل معه كونه توارى عن الأنظار وقام بإغلاق هاتفه.
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