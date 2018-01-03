اتفاق يقضي بتعليق اعتصام أصحاب وسائقي الشاحنات

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية حسن العجارمة عن أنه تم الاتفاق مع أصحاب وسائقي الشاحنات الذين ينفذون اعتصاما امام مجلس النواب وفي ميناء العقبة، تعليق اعتصامهم واستئناف العمل في جميع مناطق المملكة.

وبين، في تصريح صحفي أصدرته اللجنة بُعيد اجتماع عقدته الأربعاء بحضور وزير النقل جميل مجاهد ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، أنه تم تحديد أهم مطالب المعتصمين التي قدمت للجنة من قبل رئيس نقابة أصحاب وسائقي الشاحنات.

ومن أبرز المطالب التي تقدم بها المعتصمون: تثبيت الحد الأدنى للأجور، وتوحيد جميع انماط النقل، وإلغاء القرار السابق بخصوص نقل الملكية، وتحديد عدد الرحلات لرأس القاطر خلال الشهر.

وأوضح العجارمة أنه بناءً على المطالب المقدمة من المعتصمين وبناءً على ما تقدم به الوزير مجاهد، "طلبت اللجنة من الوزارة وهيئة النقل والنقابة التوافق على الحد الأدنى للأجور والسير بالاجراءات النظامية سنداً للمادة الرابعة من قانون المنافسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين".

وحول أنماط النقل، أشار العجارمة الى ان اللجنة قررت الطلب من الوزارة والهيئة السير بالاجراءات التي تم الاتفاق عليها، كما طلبت أيضاً تحديد عدد الرحلات لرأس القاطرة بمعدل ثمانية رحلات شهرياً (صادر، وارد).

وبخصوص نقل الملكية، طلبت اللجنة من وزارة النقل إلغاء قرارها المتعلق بنظام ترخيص الناقلين المتضمن إعادة النظر في نقل الملكية خلال المدة المتفق عليها، حيث الوزير مجاهد بتنفيذها خلال مدة اقصاها 14 يوما.

وحول تأسيس وإنشاء مكتب صرف موحد، قررت اللجنة الطلب من النقابة إنشاء المكتب، فيما طلبت من "النقل" تغطية قانونية وتشريعية لتفعيل عمله خلال اسبوعين وإلزام الشركات بدفع الأجور مسبقاً لمكتب النقابة.