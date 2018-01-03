الأردن يدين حادث التفجير الارهابي في نيجيريا

وطنا اليوم-عمان:دانت الحكومة الاردنية حادث التفجير الارهابي الذي استهدف مسجدا ببلدة جامبورو شمال شرقي نيجيريا فجر اليوم واسفر عن عشرة قتلى على الاقل وعدد من الجرحى.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان استهداف الإرهابيين المتكرر لدور العبادة وللابرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العدمي للارهابيين مثلما يؤكد الحاجة الى تكاتف دول العالم لمواجهته واجتثاثه.

واعرب المومني عن تضامن الاردن مع حكومة وشعب نيجيريا في تصديهم للارهاب، وعن التعازي بضحايا الهجوم الارهابي والتمنيات للمصابين بالشفاء.