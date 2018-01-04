تحذير للأردنيين .. هكذا تتلاعب بكم محطات الوقود

وطنا اليوم-عمان:نبه أخصائي ميكانيك وتصليح مركبات، الأربعاء، الأردنيين من عادة يتم العمل بها خلال تواجدهم داخل محطات الوقود لشراء البنزين، من عرض "عينات محسنة" له على المستهلكين، في إشارة مباشرة تدلل على "التلاعب".

وقال المهندس محمود دعمس، "نواجه في بعض محطات الوقود الكبيرة، عروضًا لبيع محسنات بنزين، حينما يتقدم الناس لاستهلاك البنزين منها".

واعتبر أن مثل هذه الأمور والدعوة لإضافتها تبعث على التشكيك بما تقدمه هذه المحطات، وتزيد من احتمالية الغش" .

وتحدث أخصائي الميكانيك، عن البنزين وزيادة نسبة استهلاكه في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن المواطن بإمكانه تجنب المزيد من إسرافه في حال اتبع نصائح عدة بهذا الخصوص.

وقدم دعمس بعض الإرشادات التي تغيب عن اغلب المواطنين من خلال الآلية السليمة لاستخدام المركبات والتخفيف من الكمية المسحوبة من البنزين والديزل وغيرها من المشتقات النفطية عند استخدام المركبات.

وفي ظل زيادة الشكاوي من أعطال على المركبات، بسبب ما يصفوه بتغير البنزين وكثافته، قال دعمس زيادة الشكاوى جاءت لقدوم موسم الشتاء، مستبعدًا أن يكون هناك خلط في البنزين بسبب أنه مركب معادلته معقدة.

وقوبل اعتراف نقابة أصحاب محطات المحروقات، بخلط البنزين بمواد أخرى، بفيض من التعليقات عبر مواقع التواصل، كان أبرزها الشكاوى من الأعطال المتزايدة التي أصابت مركبات المواطنين منذ بداية الشهر الحالي وكثرة مراجعة ورش الميكانيك، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة لا تحتمل نفقات أخرى.

وعلى وقع الصدمة، تلقى الأردنيون، تصريحات نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات التي أقر فيها بإضافة مواد أخرى للبنزين، رغم توضيحه أنها أضيفت لتسهل عملية فحصه من أي عمليات غش أو تلاعب داخل المحطات بدلًا من إرساله للمختبرات.

وزادت شكاوى المواطنين من تغير نوعية البنزين الذي يتم استهلاكه منذ بداية الشهر الحالي، حيث شهدت أسعار المحروقات ارتفاعًا بشكل عام.

ورغم تأكيد سعيدات أن هذه المواد لا تؤثر على اشتعال البنزين أو كثافته، وهي تخضع لمعايير المواصفات والمقاييس الأردنية، شكك أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الرواية، معتبرين أنهم لاحظوا زيادة في الأعطال المفاجئة لمركباتهم وتوجههم أكثر من مرة لورش الميكانيك لإصلاحها على محو غير معهود وغير مسبوق".

وقال ناشط عبر حسابه على فيسبوك " حياتنا صارت غش ، يعني اذا صار ضرر بالسيارة هم بيجوا يدفعوا لنا لتصليح السيارة . حسبى الله ونعمى الوكيل".



