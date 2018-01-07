منخفض جوي عميق يوم الجمعة وتحذير من السيول

وطنا اليوم-عمان:يتوقع بمشيئة الله أن يتشكل منخفض جوي عميق فوق جزيرة قبرص مساء يوم الخميس، على أن يبدأ تأثيره تدريجياً على المملكة مع ساعات ليلة الخميس/الجمعة اعتباراً من المناطق الشمالية ثم تمتد للمناطق الوسطى ثم بقية مناطق المملكة،مصحوبة بالرياح القوية والامطار الغزيرة والتي قد تصحب بالرعد وربما زخات البرد.

وفي التفاصيل، تبدأ الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي العميق بالتأثير على المملكة اعتباراً من ساعات ليلة الخميس/الجمعة مصحوبة بالرياح القوية التي تزيد سرعة هباتها عن 100 كم/ساعة، مع تساقط الأمطار الغزيرة على مناطق واسعة من المملكة خاصة بعد منتصف الليل تبدأ من شمال الممكلة وتمتد لباقي المناطق.

وأثناء صباح الجمعة يتحرك هذا المنخفض الجوي العميق نحو شرق جزيرة قبرص، حيث تشتد الرياح بشكل متزايد ويصبح الطقس عاصفاً في كافة المناطق مع استمرار الامطار الغزيرة والرعدية والمصحوبة بزخات البرد، حيث يخشى من تشكل السيول وربما الفيضانات في مناطق مختلفة خاصة المنخفضة منها.

ويشتد تأثير الكتلة الهوائية الباردة المتصاحبة مع المنخفض الجوي العميق بعد ظهر وعصر الجمعة مع تمركز المنخفض الجوي العميق الى الغرب من لبنان مع استمرار الامطار الغزيرة وزخات البرد والرياح القوية السرعة التي تزيد هباتها عن 100 كم/ساعة.

ومع ساعات فجر و صباح يوم السبت، تضعف سرعة الرياح تدريجيا وتخف حدة الامطار بشكل واضح، حيث يكون الطقس ضبابيا مع تساقط زخات الامطار والرياح نشطة السرعة ، عموماً وتستمر سرعة الرياح بالتراجع اثناء نهار السبت وتصبح الامطار على شكل زخات متفرقة مع استمرار فرص الضباب الكثيف احيانا.

ويتوقع ان يستقر الطقس اثناء يوم الاحد وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، مع هدوء بسرعة الرياح، كما تكون الغيوم قليلة والاجواء مشمسة.

ويصاحب المنخفض الجوي العميق بكتلة هوائية باردة رطبة قادمة من وسط المحيط الاطلسي، ويصل عمق مركز المنخفض الجوي الى 995 مللي بار يوم الجمعة اثناء تمركزه فوق قبرص، ويعتبر نوع الكتلة المصاحبة معه رطبة جدا، كما يعتبر مركز المنخفض عميقا، ويعني عميقا ان سرعة الرياح حول مركزه نشطة والفعالية المصحوبة معه عالية.

معلومات عامة عن المنخفض الجوي المتوقع :

- يصل عمق المنخفض الجوي فوق جزيرة قبرص ما بين 993-995 مليبار مما يعني هبوب رياح قوية مع هبات شديدة على المملكة يوم الجمعة

- يتوقع أن يصحب بكتلة هوائية مصدرها المحيط الأطلسي مما يعني أنها رطبة وهطول كميات كبيرة من الأمطار يوم الجمعة.

- يتوقع أن يكون شاملاً لكافة مناطق المملكة.

- فترة تأثير المنخفض الجوي حوالي 36-40 ساعة ( بعد منتصف ليلة الخميس/الجمعة وحتى ظهر السبت)

- يترافق المنخفض الجوي بتشكل الضباب الكثيف أحيانا.

-سيساعد هذا المنخفض الجوي على تحسين أداء الموسم المطري الحالي بشكل كبير.

والله أعلم.