الملقي: دبلوماسية الملك الحكيمة جنبتنا الأزمات

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء، هاني الملقي، الثلاثاء، إن الدبلوماسية الأردنية الحكيمة، التي يقودها الملك عبد الله الثاني، جنبتنا أزمات الإقيلم.

وأضاف خلال اجتماعه في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، بوزير الخارجيّة أيمن الصفدي وسفراء ومدراء وكبار موظفي الوزارة، أن الحضور والاحترام الذي يحظى به الملك، يسّر عمل سفاراتنا ودبلوماسينا في الخارج، إضافة إلى سياستنا المعتدلة التي أكسبتنا احترام العالم بأسره.

وأكّد رئيس الوزراء أهميّة دور الوزارة في تنفيذ السياسة الخارجية بدقة واحترافية عالية لترجمة رؤية الملك عبد الله الثاني وسياساته الحكيمة المدافعة عن قضايا الامة ومصالح الاردن والاردنيين وبما يخدم مواقف الدولة الأردنيّة حيال مختلف القضايا والملفّات، ويعزّز دورها في مواجهة التحدّيات الراهنة ويعكس الاعتدال والاتزان والشجاعة التي اتسمت بها مواقف الاردن الدبلوماسية.

وأشاد بتعامل الوزارة باقتدار مع الملفّات والقضايا السياسيّة التي تشهدها المنطقة، وترجمتها الفعليّة الدقيقة لمواقف الدولة الأردنيّة حيال مختلف القضايا، خصوصاً الدور الكبير والموقف الواضح الذي تبنّاه الأردن حيال التطوّرات المتعلّقة بالقضيّة الفلسطينيّة، وبمدينة القدس على وجه الخصوص الذي كان للملك دور متقدم وحكيم وشجاع في قيادته.

وشدّد الملقي على أهميّة برنامج التطوير المؤسّسي الذي تقوم به الوزارة، بما يضمن فاعليّة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، ويمكّنها من النهوض بمسؤوليّاتها وتقديم الخدمات والمهام المناطة بها بكلّ كفاءة وفاعليّة.

ووجّه رئيس الوزراء بتحسين مستوى الخدمات القنصليّة المقدّمة للأردنيين المغتربين في الخارج، مشدّداً على ضرورة أن يلمس أبناء الوطن في الخارج تحسّناً ملحوظاً في مستوى هذه الخدمات.

من جهته، أشاد الصفدي بالمتابعة والاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء للسياسة التي تنفذها الوزارة واعمالها كافة، والحرص على تطوير مستوى الخدمات التي تقدّمها داخل الوطن وخارجه، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ رؤى جلالة الملك حول مختلف القضايا والملفّات، وسعيها الدؤوب لتطوير خدماتها المقدّمة للمواطنين داخل وخارج المملكة.