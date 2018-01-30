|
الملقي يبتعد عن التعديل الوزاري ويقترب من التغيير الواسع
وطنا اليوم-عمان: نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وجود نية حالياً أو توجهاً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال المرحلة الحالية .
وأضاف المصدر بان الملقي يبدي ارتياحه الكبير لأداء وعمل طاقمه الوزاري ، وليس هناك أي قصور بالأداء يستدعي استئذان صاحب القرار لإجراء تعديل وزاري .
وأوضح المصدر بأن ما يجري تداوله عن وجود تغيير أو تعديل وزاري هو أحاديث إعلامية لا أساس لها من الصحة.
في حين أكد المصدر بان هناك توجهاً حقيقياً لدى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وخلال الأيام القليلة القادمة باجراء تقييم شامل لاداء رؤساء الهيئات ومدراء المؤسسات والدوائر الحكومية ، وذلك تمهيداً لإحداث تغيير واسع على هذا المستوى
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|