الملقي يبتعد عن التعديل الوزاري ويقترب من التغيير الواسع

وطنا اليوم-عمان: نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وجود نية حالياً أو توجهاً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال المرحلة الحالية .

وأضاف المصدر بان الملقي يبدي ارتياحه الكبير لأداء وعمل طاقمه الوزاري ، وليس هناك أي قصور بالأداء يستدعي استئذان صاحب القرار لإجراء تعديل وزاري .

وأوضح المصدر بأن ما يجري تداوله عن وجود تغيير أو تعديل وزاري هو أحاديث إعلامية لا أساس لها من الصحة.