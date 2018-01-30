الإدعاء العام يوافق على تكفيل الزميل نصيرات

وطنا اليوم-عمان:وافق الادعاء العام على تكفيل الزميل زياد نصيرات، مراسل قناة رؤيا ، بعد توقيفه في وقت سابق.

وقال مصدرإن الزميل نصيرات سيخلى سبيله بعد اكتمال الإجراءات الاعتيادية.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت الجمعية الأردنية لخريجي الإعلام بالإفراج الفوري عن الزميل نصيرات وقالت إن اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم، هو استمرار لمحاولات تكميم الأفواه وانتهاك صارخ لحرية الرأي التي كفلها الدستور.

ودعت الجمعية كافة الجهات المعنية بالصحفيين إلى الوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، وعدم السماح بتكرار مثل تلك الانتهاكات.

وأعربت عن استغرابها لغياب نقابة الصحفيين وعدم قيامها بواجبها تجاه الزميل نصيرات، في نهج يؤكد ضعفها واقتصار عملها على الجانب الخدمي، ونسيان الجانب الأهم وهو الدفاع عن حقوق الزملاء.