 وطنا نيوز -الحكومة الأردنية تدين تبني الكنيست قانون أساس القدس
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الحكومة الأردنية تدين تبني الكنيست قانون أساس القدس
التاريخ : 02-01-2018 05:48:42 المشاهدات: 253

وطنا اليوم-عمان:دان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني تبني الكنيست  مساء الاثنين قانوناً معدلاً لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

 وأكّد المومني أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة.

 وشدد على أن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بـ"قانون أساس القدس" الذي تم التصويت لصالح تعديله.

 كما حذّر المومني من خطورة الخطوات التي إتخذتها سلطات الاحتلال مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين.

 وشدد على أن الحل الوحيد للصراع  هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
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