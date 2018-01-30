الناصر يدعو الأردنيين الى ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف في المياه

وطنا اليوم-عمان:دعا وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر المواطنين الى التعامل بمسوؤلية مع الواقع المائي بالأردن، وترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف في المياه واتباع السلوكيات الصحيحة في استعمالها وتعزيز وسائل الحصاد المائي في المنازل والمرافق المختلفة .

قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان الاردن واجه تحديات عديدة خلال السنوات الماضية تفاقمت مع تزايد موجات اللجوء الى المملكة والتغيرات المناخية التي القت بظلالها على قطاع المياه في البلاد حيث عملت الحكومة على تنفيذ عدد من المشاريع لابعاد الشح المائي عن المواطن الاردني .

واكد ان الوزارة تعمل بكل امكانياتها لخفض النفقات وزيادة الايرادات وزيادة كفاءة العاملين ورفع كفاءة التزويد المائي والتشغيل والصيانة وخفض الفاقد من خلال حزمة مشاريع مائية بدأ تنفيذها في العام 2016 و2017 وستنتهي خلال العام 2018 و2019 .

كاشفا النقاب عن عزم الوزارة بتنفيذ سد الوادات وسد مدين / الكرك واستكمال تعلية سد الوالة لرفع طاقته الى 25 مليون م3 والبدء بتنفيذ مشاريع صرف صحي غرب اربد بعد استكمال عدد من محطات الصرف الصحي والشروع بتنفيذ توسعة محطة الطفيلة وناعور/ وادي السير واستكمال ربط منظومة الناقل الوطني .

وبين ان الموسم المطري لم يصل الى ماكان عليه خلال السنوات الماضية معربا عن أمله بأن تكون هناك منخفضات جوية تصحب معها امطار لتعزيز مخازين السدود التي سجلت انخفاضا بأقل من 80 مليون م3 حيث ان المخزون الحالي هو 62,6 مليون م3(18,8%) مقارنة مع 141,7مليون م3 (43,6%) العام الماضي مبينا ان الهطول المطري حتى الان لم يتجاوز 16,4% من الامطار التي سقطت العام الماضي وتعادل 13,6% من المعدل طويل الامد في حين كانت العام الماضي نسبة الامطار 45,6% لنفس الفترة الحالية .

وكان الوزير قد اعلن عن عدد من الانجازات وحزم من المشاريع المائية الاستراتيجية العامة ضمن خطط وزارة المياه والري خلال النصف الثاني من العام 2017 بقيمة زادت على 700 مليون دينار أردني بهدف الوصول الى التزويد الامن للمواطن.