 وطنا نيوز -الخارجية : 60 أردنياً في طهران بعيدون عن المظاهرات
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الخارجية : 60 أردنياً في طهران بعيدون عن المظاهرات
التاريخ : 02-01-2018 12:53:28 المشاهدات: 803

وطنا اليوم-عمان: أكد مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع مع السفارة الاردنية في أيران اوضاع الرعايا الاردنيين.
وقال المصدر إن عدد الاردنيين في ايران لا يتجاوز 60 اردنياً، مؤكداً أن السفارة الاردنية في طهران تتابع اوضاعهم.
وأضاف أن الاردنيين في ايران يعملون اطباء ومهندسين وفي شركات عالمية، موضحاً أن كوادر السفارة على استعداد لتقديم مساعدة في أي وقت.
وبين المصدر أن موقع السفارة الاردنية في طهران مناسب، مشيراً الى أن الاردنيين بعيدين كل البعد عن مواقع المتظاهرات.
يذكر أن مظاهرات قد اندلعت في مناطق عدة في ايران منذ ايام احتجاجاً على الاوضاع الاقتصادية.
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