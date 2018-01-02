الرئيسية | محليات توجيهي الأردن .. 1581 قاعة لعقد الامتحان و17 الف معلم للمراقبة

وطنا اليوم-عمان:خصصت وزارة التربية والتعليم 1581 قاعة لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته الشتوية المقبلة موزعة على 522 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، بحسب مدير ادارة الامتحانات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة.



كما خصصت الوزارة قاعة للامتحان في مركز الحسين للسرطان، وعدد اخر من القاعات في مراكز الاصلاح والتأهيل.



وقال الدكتور العجارمة ان الوزارة سمحت ولأول مرة باجراء الامتحان في قاعات في مدارس خاصة في بعض المناطق تتوفر فيها البيئة الامتحانية الامنة واللازمة للطلبة، فيما تكفلت الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعقد الامتحان في هذه القاعات.



وبين في تصريح اعلامية، الاثنين، ان نحو 17 الف معلم ومعلمة سيشاركون في مراقبة مجريات الامتحان الذي تبدا اولى جلساته في السابع من الشهر الحالي، فيما سيشارك نحو 19 الف معلم ومعلمة في تصحيح دفاتر اجابات الطلبة من خلال 87 مركز تصحيح في شمال ووسط وجنوب المملكة خصصتها الوزارة لهذه الغاية.



واوضح ان الوزارة كلفت اداري في كل مركز تصحيح للقيام على احتياجات المركز وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة للقائمين على عملية التصحيح.



وقال الدكتور العجارمة ان 175 الفا و947 طالبا وطالبة في الفروع الاكاديمية والمهنية سيتقدمون للامتحان في دورته المقبلة، من بينهم 89968 طالبا نظاميا، و 85979 مشتركا ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة المستنفذين وغير المستكملين لمتطلبات النجاح في الدورات السابقة.



ويتوزع المشتركون في الامتحان بحسب الدكتور العجارمة بواقع 59790 في الفرع العلمي، و74759 في الفرع الادبي، و 14702 في فرع الادارة المعلوماتية، و776 في الفرع الصحي، و212 للفرع الشرعي، و11920 للفرع الصناعي، و3046 للفرع الزراعي، و2074 للفرع الفندقي، و8668 لفرع الاقتصاد المنزلي.



وشدد مدير ادارة الامتحانات على ضرورة التزام المشتركين في الامتحان بكافة التعليمات الناظمة له، مؤكدا ان الوزارة لن تتساهل في الاجراءات الضابطة لعقد الامتحان وتولي تطبيقها حرصا كبيرا حفاظا على هيبة الامتحان وتحقيقا للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.



واشار الدكتور العجارمة الى التعاون المستمر ما بين الوزارة وديوان المحاسبة في الرقابة على سير اجراءات الامتحان، مشيرا كذلك الى بعض التعليمات الناظمة للامتحان التي تعفي الطالب الكفيف من مبحثي الرياضيات والحاسوب، والطالب الاصم من مبحث الرياضيات وموضوع التعبير في مبحثي اللغتين العربية والانجليزية والعروض في اللغة العربية، وتمنح كذلك الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقتا اضافيا بنسبة 30بالمئة من جلسة الامتحان في جميع الفروع ولجميع المباحث. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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