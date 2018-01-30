 وطنا نيوز -تحذير أمني للسائقين على طرق المملكة
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تحذير أمني للسائقين على طرق المملكة
التاريخ : 01-01-2018 06:07:33 المشاهدات: 1141

وطنا اليوم-عمان:حذرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام السائقين من تدني مدى الرؤيا الافقية في بعض مناطق المملكة بسبب الضباب .

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن موقع طقس العرب، يتحرك المُنخفض الجوي الليلة مُبتعداً عن المملكة، في حين تتأثر المملكة بعدها بتيارات غربية رطبة يكون الطقس بارداً و غائماً في أغلب مناطق المملكة مع تشكل الضباب فوق المرتفعات.

 و يُتوقع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة و لا يُستبعد أن تكون غزيرة في الكرك و الطفيلة و مُرفقة مع تساقط للبَرَد.
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