تحذير أمني للسائقين على طرق المملكة

وطنا اليوم-عمان:حذرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام السائقين من تدني مدى الرؤيا الافقية في بعض مناطق المملكة بسبب الضباب .

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن موقع طقس العرب، يتحرك المُنخفض الجوي الليلة مُبتعداً عن المملكة، في حين تتأثر المملكة بعدها بتيارات غربية رطبة يكون الطقس بارداً و غائماً في أغلب مناطق المملكة مع تشكل الضباب فوق المرتفعات.

و يُتوقع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة و لا يُستبعد أن تكون غزيرة في الكرك و الطفيلة و مُرفقة مع تساقط للبَرَد.