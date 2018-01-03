إيقاف بث قناة أردنية عقب استضافتها الدقامسة

وطنا اليوم-عمان:قالت قناة "نور الأردن" إن هيئة المرئي والمسموع أوقفت بثها بعد استضافتها للجندي السابق "أحمد الدقامسة". وبحسب بيان صدر عن القناة ونُشر على صفحتها على "فيسبوك" فإن الدقامسة أشاد في اللقاء بالجيش العربي والقوات المسلحة ولم يسئ لأي جهة.

وبينت ان البث توقف بشكل كلي بعد 10 دقائق من بدء بث المقابلة على الهواء مباشرة، حيث وردت رسالة تفيد بذلك عبر الواتساب الخاص بإدارة "نور الأردن"، كما تعرضت صفحة القناة على موقع "فيسبوك" لحملة "بلاغات" لغايات إغلاق الصفحة بحسب تعبيرها.

يذكر ان الدقامسة قضى حكماً بالسجن المؤبد 20 عاماً في قضية الباقورة ، قبل إطلاق سراحه في آذار الماضي.