خبير ومحلل استراتيجي يدعو لمسائلة باسم عوض الله

وطنا اليوم-عمان: استبعد الخبير والمحلل الاستراتيجي عامر السبايلة، أن يكون تراجع المساعدات السعودية إلى الأردن راجع إلى خلافات سياسية، معتبراً أنه لا بد من مساءلة المبعوث الأردني الاقتصادي الخاص إلى السعودية، باسم عوض الله، وفق ما نقلته وكالة (سبوتنيك).

وبحسب أرقام وزارة التخطيط المنشورة على موقعها الالكتروني فإن حجم المساعدات السعودية (صندوق السعودي للتنمية) للأردن في العام 2017 بلغت 165 مليون دولار، بينما في العام 2015، بلغت 474.3 مليون دولار، 153.3 مليون دولار مقدمة مباشرة من الصندوق السعودي للتنمية و 321 مليون دولار مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لكن ضمن المنحة الخليجية.

وعلق السبايلة بأنه إذا كان هناك دلالة على تراجع العلاقة "من منظور تراجع المساعدات السعودية للأردن فهو ليس عائدا لتوتر في العلاقات السياسية" مشيرا الى "المبعوث الاقتصادي الخاص الى السعودية باسم عوض الله وهو الذي اخترع فكرة الصندوق الاستثماري"، مبينا أنه "إذا ثبت تقصيره في هذه المسألة فلا بد من محاسبته" مبيناً أنه "في هذه المسألة لا بد من محاسبة النفس قبل محاسبة الآخر".