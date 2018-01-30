طوقان : الحكومة لم تفِ بوعودها بصرف مستحقات المقاولين

وطنا اليوم-عمان: قال نقيب المقاولين م. وائل طوقان ان الحكومة لم تفِ بالوعود التي قطعتها بدفع المستحقات المالية المتحققة على الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تزيد على مئة مليون دينار.
وطالب المهندس طوقان في تصريح صحفي الحكومة بصرف مستحقات المقاولين المالية لتجنب توقف شركات المقاولات عن العمل وتسريح العمالة المحلية وكوادرها.
واضاف ان تأخر صرف المستحقات المالية يؤدي الى اضرار فادحة وخسائر مادية على القطاع وعلى خزينة الدولة وعلى سمعة وتطور قطاع المقاولات والاستثمار في المملكة.
واشار طوقان الى ان تأخر صرف المستحقات المالية للمقاولين سيدفع العديد منهم الى عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك والتجار والموردين ورواتب العاملين في شركات المقاولات، وسيؤدي الى ببعضهم الى الملاحقة القانونية والتوقف والحجز على ممتلكاتهم.