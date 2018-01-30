الادارية تلغي قرار لوزارة التربية باعتبار معلم فاقداَ لوظيفته

وطنا اليوم-عمان: ألغت المحكمة الادارية قرارا لوزارة التربية والتعليم باعتبار معلم فاقدا لوظيفته بسبب مخالفة قرارها للقانون.
وكان المعلم عين في الوزارة عام 2008 ونتيجة لتغيبه عن العمل تم اعتباره فاقدا لوظيفته فتقدم بدعوى سابقة لهذه الدعوى للطعن بالقرار واصدرت في حينها قرارا بالغاء قرار اعتباره فاقدا لوظيفته وتم تأييده من قبل المحكمة الادارية العليا.
الا انه لم تجد المحكمة ما يشير الى تبلغه بقرار الغاء اعتباره فاقدا لوظيفته او ما يشير الى اخطاره وتبليغه بمباشرته العمل مشددا القرار ان ذلك من ابسط قواعد العدالة لا سيما وانه قد ورد ضمن البينات المقدمة في الدعوى كتاب صادر من الوزارة الى مدير تربية السلط باعلامه بالغاء قرار اعتباره فاقدا لوظيفته كما يتطلب الطلب منه ابلاغه بالقرار واعلام مدير الموارد البشرية في الوزارة بتاريخ مباشرته العمل ولكونه لم يبلغ بمضمون القرار فان اعادة اعتباره فاقدا لوظيفته لتغيبه عن العمل مخالف للقانون.